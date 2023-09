Nach Ebenseer Kirtag: Betrunkener Schwimmer hielt Einsatzkräfte auf Trab

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ging am Sonntagmorgen nach einem Besuch im Ebenseer Kirtagbierzelt in den Traunsee "schwimmen". Gegen 4:10 Uhr wurde er von einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land augenscheinlich in Not im Uferbereich schwimmend gesehen und aus dem See gezogen.

Da der 40-Jährige angab, dass er nicht allein im See war, wurde eine Suchaktion nach einer weiteren in Not geratenen Person am Traunsee ausgelöst. Seine Angaben änderten sich aufgrund seines alkoholisierten Zustandes aber mehrmals. Als er sich sicher war, dass er doch allein unterwegs war, wurde die Suchaktion gegen 5:30 Uhr abgebrochen.

