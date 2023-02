Nach drei Jahren heißt es endlich wieder: "Der Kasberg kocht"

Am Samstag lockt das Familienskigebiet auch kulinarisch.

Das ganze Familienskigebiet Kasberg verwandelt sich mit Unterstützung der OÖNachrichten am Samstag wieder in ein bezauberndes Freiluft-Wirtshaus. Zum sechsten Mal ist das Skigourmet-Erlebnis „Der Kasberg kocht“ angesagt. Wintersportler werden nicht nur mit Top-Pisten verwöhnt, sondern auch mit Kulinarik und Musik.

Zuletzt fand das Spektakel im Winter 2019 statt. Den Termin im Jahr darauf sagten die Verantwortlichen wegen des vor der Tür stehenden Lockdowns zur Sicherheit ab. Die Fans der Veranstaltungen mussten also drei Jahre lang warten. Umso besser sind die Voraussetzungen in diesem Jahr. „Der Schnee ist perfekt, die Winterlandschaft am Kasberg ist unbeschreiblich schön“, sagt Stefan Schimpl vom Tourismusverband Traunsee-Almtal.

Die Hüttenwirte und Spitzenköche verwöhnen ihre Gäste am Samstag ab 8 Uhr durchgehend bis 15 Uhr oder bis aufgegessen ist. Den Kochlöffel schwingen Jochen Neustifter („JO’s Restaurant“ in Vorchdorf), Robert Letz (bekannt aus „Guten Morgen Österreich“), Tom Weber („dasFiaker“ in Laakirchen), Reini Stadler (Fleischerei Stadler) und die Eiermacher (aus Kremsmünster). Die Hauptschauplätze des Geschehens sind die Sepp-Huber-Hütte, die Kasbergalm, die Sonnalm und das Hochberghaus. Aber im gesamten Skigebiet gibt es weitere Genuss-Hotspots.

Das Rahmenprogramm wurde heuer weiterentwickelt. Mit dem LifeRadio-DJ Flo Strohofer auf dem Kasberg-Pistenbully werden die Veranstalter quer durch das ganze Skigebiet unterwegs sein und die Hütten rocken. Dazu gibt es eine Life-Radio-Party, eine Après-Ski-Party, einen Food-Truck und ein Gewinnspiel.

Nähere Infos gibt es auf www.derkasbergkocht.com.

