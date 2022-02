Nach der Sturmserie wird es frühlingshaft

Oberösterreich wurde im Februar von einer Sturmserie heimgesucht. Laut dem Meteorologen Christian Brandstätter von Meteo-data wird der Monat aber dennoch um bis zu vier Grad zu warm ausfallen.

Bereits zu Lichtmess gab es Sturmböen zwischen 70 und 90 Stundenkilometern, am 6. Februar folgte Sturmtief "Roxana" und sorgte für Böen bis 100 km/h – auf dem Feuerkogel wurden Böen mit 115 km/h gemessen. Am 17. Februar bescherte Sturmtief "Ylenia" orkanartige Böen (Feuerkogel 166 km/h), zwei Tage später folgte Sturmtief "Zeynep". Mit Sturmtief "Antonia" fand die Serie gestern ihr Ende. "Grund für dieses stürmische Wetter ist der Jetstream", weiß Brandstätter. An ihm können die Tiefs wie an einer Perlenschnur nach Mitteleuropa ziehen. "Antonia" wird jedoch das letzte Sturmtief sein, denn die Wettermodelle sehen einheitlich ab Mitte dieser Woche zunehmend Hochdruckeinfluss vorher, was frühlingshaftes Wetter bescheren wird.