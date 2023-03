Nach der Schulschließung fordern Gmundner Neos eine Evaluierung

Traditionsreiche Pensionatsschule in Gmunden

Auf Anfrage der Neos bestätigte Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) im Landtag die Schließung der Volksschule der Kreuzschwestern in Gmunden. Sie begründete das endgültige Aus des Pensionats mit Nachwuchsmangel im Ordensbereich. Die Kreuzschwestern selbst geben wirtschaftlichen Druck als Grund für die Schließung an.

Die Gmundner Neos-Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Julia Bammer fordert nun eine Evaluierung des Bildungsstandortes Gmunden. Sie ortet bei Eltern und Kindern Vorurteile gegenüber einzelnen Bildungseinrichtungen in der Stadt. „Ziel muss es sein, ein Gleichgewicht zu schaffen und auch die Verteilung in den Schulen ausgeglichener zu gestalten“, sagt Bammer. „Durch die Schließung des Pensionats muss Gmunden als Bezirkshauptstadt außerdem auch endlich Geld für eine gute Nachmittagsbetreuung in die Hand nehmen.“

Die Gmundner Neos fordern auch rasch Klarheit zum Kindergarten und der Krabbelstube, die am Standort der Kreuzschwestern einstweilen noch weitergeführt werden. „Sollte auch hier eine Schließung drohen, wird es möglicherweise auch einen neuen, zusätzlichen Kindergarten brauchen“, sagt Neos-Stadtrat Philipp Wiatschka .

