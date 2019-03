Nach der einsetzenden Schneeschmelze müssen Wanderwege gesperrt werden

GMUNDEN. In Gmunden wird derzeit die Schadholzaufarbeitung nach Orkan und Schneedruck forciert.

Zu jenen schweren Geräten, mit denen derzeit die Wald- und Forstarbeiten etwa am Grünberg bei Gmunden verrichtet werden, gehört der sogenannte Harvester. Bild:

Mit einer Holzerntemaschine, Harvester genannt, und mehreren Traktoren beginnen in diesen Tagen die umfangreichen Waldarbeiten auf der Südseite des Grünbergs und am Fuße des Traunsteins bei Gmunden. Notwendig sind die jetzt nach der einsetzenden Schneeschmelze zu treffenden Maßnahmen zur Aufarbeitung der Sturmschäden, die der gewaltige Orkan am 29. und 30. Oktober des Vorjahres in den Wäldern angerichtet hat.

Auch der schneereiche Winter habe seine Spuren hinterlassen und zahlreiche Bäume hätten dem enormen Schneedruck nicht standgehalten, erklärt der zuständige Bundesforste-Revierleiter Stefan Mößler. Die durch Sturm, Lawinen, Schneedruck und Eisregen entstandenen Waldschäden bezeichnet der Fachmann als "abiotische Schäden", und diese betragen alleine im Revier der ÖBf derzeit rund 60 Prozent des gesamten Jahresholzeinschlages.

Folgenreicher Klimawandel

"Die Folgen des Klimawandels haben sich 2018 bereits tief in der Bilanz der Bundesforste niedergeschlagen und die für 2019 geplanten Nutzungen schon vorweggenommen", sagt Mößler. Aber nicht nur die Bundesforste intensivieren jetzt ihre Holzarbeit, auch private Waldbesitzer müssen in den kommenden Wochen mit der Aufarbeitung der Schäden in ihren Wäldern beginnen.

Die Schadholzaufarbeitung birgt nicht nur große Gefahren für die Mitarbeiter der damit beauftragten Unternehmen, auch für Wanderer und Mountainbiker besteht bei einem Betreten der mit Tafeln gekennzeichneten "Forstlichen Sperrgebiete" extreme Lebensgefahr. Daher der dringende Appell an alle "Waldbesucher", die Sperrgebietstafeln unbedingt zu berücksichtigen und nicht zu ignorieren. Von den Österreichischen Bundesforsten wurde deshalb für die Aufarbeitung des Schadholzes, das einige Monate in Anspruch nehmen wird, ein Strategieplan erstellt. Es wird nach den ÖBf-Grundsätzen "Einzelschäden vor flächigen Schäden", "Nadelholz vor Laubholz" und "tiefere Lagen vor alpinen Bereichen" vorgegangen.

Im Forstrevier Traunstein wird bei den Arbeiten in sehr starkem Maße auch auf den Tourismus und auf das Naherholungsgebiet Grünberg geachtet. Deshalb wird jetzt mit den Arbeiten ab dem Schranken auf der Radmoos-Forststraße bis hinauf zur Radmoos-Kreuzung begonnen, anschließend dehnt sich das Arbeitsgebiet bis zurück zum Laudachsee aus. Parallel dazu müssen auch die Schäden im sogenannten "Bannwald" auf der Südseite des Grünberges und am Fuße des Traunsteins aufgearbeitet werden. Auch diese Arbeiten bedingen teilweise oder gänzliche Wanderwegsperren, so Stefan Mößler. (woeb/gs)

