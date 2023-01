Nach dem Pulitzer-Preis auch noch das Große Ehrenzeichen Schwanenstadts

Für seine journalistische Aufdeckungsarbeit erhielt Christoph Köttl in den USA 2019 einen Emmy und 2021 den Pulitzer-Preis. Jetzt ehrt ihn auch seine Heimatstadt: Schwanenstadts Bürgermeisterin Doris Staudinger (ÖVP) überreichte Köttl das Große Ehrenzeichen der Stadtgemeinde. "Wir sind stolz, wenn ein Schwanenstädter in den USA so eine Karriere macht, und freuen uns, dass er auch seine Heimat immer gerne besucht", sagte Staudinger beim Festakt.

Christoph Köttl arbeitet als "Visual Investigations Journalist" und gilt als Spezialist für die Auswertung von Satellitenbildern. Gemeinsam mit dem Investigativ-Team der New York Times konnte er in einem Videobeitrag nachweisen, dass ein Giftgas-Angriff mit 34 Toten in Syrien nicht wie vom Regime behauptet von Rebellen, sondern von der syrischen Armee erfolgt war.

Sein 13-köpfiges Team wies in mehreren Beiträgen auch nach, dass die US-Armee bei einem Drohnenanschlag im August 2021 versehentlich zehn Zivilisten in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet hatte. "Wir recherchierten zwei Wochen lang und konnten beweisen, dass die Version des Pentagon (US-Verteidigungsministerium, Anm.) falsch war", sagte Köttl damals im OÖN-Interview. "Das ist es, was visuelle Investigation ausmacht: die Mächtigen mit visuellen Beweisen zur Rechenschaft zu ziehen." Köttl arbeitet seit 2017 bei der New York Times. Nach seiner Matura hatte er in Wien Geschichte und Politikwissenschaft studiert und 2003 in Washington einen Gedenkdienst im US-Holocaust-Memorial-Museum geleistet. Später studierte er in Washington an der renommierten Johns Hopkins University und heuerte 2007 bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International an. Dort baute er zehn Jahre lang ein Programm zum Thema "Technologie und Menschenrechte" auf und bildete sich zum Experten für die Auswertung von Luftaufnahmen weiter.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut