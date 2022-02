Zwei Wohnhäuser und drei der traditionellen Seehütten sind in der Nacht auf den 1. Dezember 2019 in Hallstatt durch einen Brand teilweise zerstört worden. 109 Helfer von neun Feuerwehren konnten damals eine Katastrophe in dem Weltkulturerbeort verhindern. Nun – mehr als zwei Jahre nach dem schrecklichen Feuer – wird die als Garage genutzte Seehütte von Verena Lobisser beim Bräugasthof mit traditioneller Meisterhandwerkskunst wiederaufgebaut.