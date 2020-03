Nach Besuch bei Freundin in Graz betrunken gegen Betonwand gefahren

Der Autofahrer ist am Freitag nach dem Besuch einer Freundin in Graz gegen die Betonleinwand der Mautstelle Gleinalm (Bezirk Leoben) geprallt. Er war schwer alkoholisiert und besaß keinen Führerschein. Der Lenker wird laut Polizei wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt - auch in Zusammenhang mit dem Verdacht der Missachtung des Covid-19-Maßnahmengesetzes.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte, wollte der 24-jährige Bosnier aus dem Bezirk Vöcklabruck die Mautstelle in Richtung Oberösterreich über die "Videospur" passieren. Als er auf den Absenker der Betonleinwand auffuhr, wurde das Auto gegen die Betonleitwand geschleudert. Der Pkw musste abgeschleppt werden, die Mautstelle selbst blieb unbeschädigt. Der schwer alkoholisierte Fahrzeuglenker gab an, auf der Heimfahrt von einer Freundin in Graz gewesen zu sein, wo er mehrere alkoholische Getränke konsumiert habe.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.