Nach Bad Ischl gründet auch Gmunden einen Jugendrat

Der Gmundner Jugendrat wird kein einmaliges Ereignis bleiben. Bereits Mitte Mai dieses Jahres waren zufällig ausgewählte Gmundner zwischen 14 und 19 Jahren zusammengekommen, um ein neues Format für die politische Teilhabe junger Menschen zu diskutieren.

Artikel zum Thema: Bad Ischl verpasst sich einen gewählten Jugendrat

Über die Sommerferien wurden Richtlinien entworfen, Montagabend gab es dafür aus dem Gemeinderat grünes Licht: Ein Kernteam, bestehend aus fünf Personen, darf in Zukunft Tagesordnungspunkte in den Jugendausschuss einbringen. Ein Stimmrecht gibt es allerdings nicht. Auf Einladung der Vorsitzenden kann der Jugendrat, der quartalsmäßig tagen soll, an allen Ausschüssen und auch am Gemeinderat teilnehmen.

So läuft die Wahl

Zur Wahl für das Kernteam können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren mit Hauptwohnsitz in Gmunden aufstellen lassen. "Es soll aber kein Spielfeld für Parteipolitik werden", sagt Vizebürgermeisterin Ulrike Feichtinger (Grüne). Deswegen dürfen die Mitglieder des Kernteams nicht parteipolitisch engagiert sein. Die Wahl – an der ebenfalls alle Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren mit Hauptwohnsitz in Gmunden teilnehmen können – soll online erfolgen, die Stadtgemeinde wird die Jugendlichen aktiv anschreiben, um auf die neuen Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Auch Bürgermeister Stefan Krapf (VP) freue sich über diese positive Entwicklung. Auch in Bad Ischl wird ab 2024 ein Jugendrat die Anliegen der Jugendlichen vertreten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger