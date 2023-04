Nach Alko-Unfall übernahm betrunkener Autobesitzer das Steuer

Mit dem völlig beschädigten Auto fuhr der 30-jährige Zulassungsbesitzer nach Hause. Wenig später läuteten Polizisten an seiner Tür und forderten den sturzbetrunkenen Mann zum Alkotest auf. Das Ergebnis: 1,88 Promille.

Aber alles der Reihe nach: Der 30-Jährige war am Mittwoch in einen schweren Autounfall verwickelt, der sich gegen 17.40 Uhr auf der Weißenkirchener Straße ereignet hatte. Am Steuer seines Pkw saß ein 42-Jähriger, eine 38-jährige Frau fuhr ebenfalls mit. Die drei waren von Frankenmarkt Richtung St. Georgen unterwegs, als der Lenker (42) die Kontrolle über das Auto verlor. Dieses rollte geradeaus über eine Wiese, durchbrach einen Zaun und krachte schließlich gegen einen Baum.

Von Polizisten angehalten

Der Verursacher (42) und die Mitfahrerin (38) stiegen aus und wollten sich zu Fuß aus dem Staub machen. Der 30-jährige Autobesitzer entschloss sich, mit dem Wrack Richtung Frankenmarkt zu fahren. Der 42-Jährige war inzwischen bei der Unglücksstelle von Polizisten angehalten worden. Der Alkotest ergab 1,64 Promille.

"Der 30-Jährige und die 38-Jährige konnten an einer Wohnadresse angetroffen werden, wo sich auch der stark beschädigte Pkw befand", teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Frau hatte sich bei dem Unfall im Gesicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper