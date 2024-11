Nach Absage des Laakirchner Stadtadvents springt Faschingsgilde ein

Die Weihnachtszeit in der Stadtgemeinde Laakirchen wäre heuer eine besonders ruhige geworden. Schon vor Wochen hatte eine überraschende Nachricht lange Gesichter hinterlassen: Der Stadtadvent fällt in diesem Jahr aus. Und: Es ist nicht sicher, ob es überhaupt jemals wieder einen geben wird. Begründet wurde der Schritt mit "unerwarteten strukturellen Veränderungen und unvorhersehbaren Entwicklungen in der Planungssituation".

Es sei nicht möglich, den Markt in diesem Jahr in der gewohnten Qualität zu organisieren. "Die Verantwortlichen mussten sich daher schweren Herzens für eine Absage entscheiden", hieß es. Es werde daran gearbeitet, neue Wege zu finden, um auch weiterhin "spannende und bereichernde Veranstaltungen" für die Gemeinde zu gestalten.

Die Faschingsgilde Oberweis fand das allerdings weniger lustig – und springt deshalb in die Bresche. Am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, wird am Gelände der historischen Villa Maleta Oberweis ein "kurzfristig organisierter und einmaliger" Weihnachtsmarkt stattfinden. Die Besucher erwartet ein liebevoll gestalteter Markt mit handgefertigtem Kunstwerk und regionalen Schmankerln.

"Ein paar schöne Stunden"

"Unser Ziel ist es, den Menschen in der hektischen Vorweihnachtszeit eine gemütliche Atmosphäre zu bieten, in der sie gemeinsam mit der Familie ein paar schöne Stunden verbringen können", sagt Hanna Puchinger, Obfrau des Faschingsvereins Oberweis. Der Eintritt zum "königlichen Weihnachtsmarkt" ist frei. (geg)

Gabriel Egger

