Nach 54 Jahren Machtwechsel im Gemeinderat Frankenburg

Die ÖVP konnte an der SPÖ, die seit 1967 die meisten Ortsmandatare gestellt hatte, vorbeiziehen. Neuer Stand in der Hausruckgemeinde: ÖVP 42,8 Prozent (bisher 24,7), elf Gemeinderäte (bisher sechs), SPÖ 41,2 Prozent (bisher 44), zehn Gemeinderäte (bisher zwölf). Interessanterweise entschieden sich die Wähler beim Bürgermeister-Direktvotum jedoch mehrheitlich für SP-Amtsinhaber Heinz Leprich, der es auf 45 Prozent brachte. Er geht in die Stichwahl gegen VP-Konkurrent Norbert Weber (37,5 Prozent).