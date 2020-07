Nach 33 Jahren endete in Ebensee eine schulische Ära

Reimair, seit 1987 im Schuldienst, langjährige Administratorin der HLA, viele Jahre Jahrgangsvorständin und überaus beliebte Lehrkraft, verließ nach 33 Jahren den "Modetempel Ebensee" und trat ihren wohlverdienten Ruhestand an. Die beliebte Pädagogin findet – wie Direktor Herbert Mittendorfer in seiner Laudatio betonte – auch einen würdigen Platz in den Geschichtsbüchern der HLA, war sie doch über die Jahre hinweg eine engagierte Kraft in Sachen Schulentwicklung. Die Organisation sportlicher Schulveranstaltungen, ihr lebendiger Unterricht in Geografie sowie Bewegung und Sport, das wertschätzend-freundliche Klima zwischen ihr und allen Personen im Schulhaus, die Mitarbeit beim großen und nun vollendeten Schulbauprojekt in Ebensee und noch vieles mehr zeichnen Doris Reimair aus.

Direktor Mittendorfer ernannte aus dem Lehrerteam Mario Neuhuber zu Reimairs Nachfolger.