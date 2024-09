Nach 22 Jahren hat Atzbach wieder eine Post im Ort

Im Jahr 2002 schloss die Post AG ihre Filiale in Atzbach. Seither muss die Bevölkerung nach Ottnang am Hausruck, Wolfsegg am Hausruck oder nach Schwanenstadt auspendeln.

Doch jetzt hat die 1250-Einwohner-Gemeinde wieder eine eigene Post. Diese Woche wurde sie im Erdgeschoß des Gemeindeamts eröffnet. Verantwortlich für den Betrieb der neuen Poststelle ist Helmut Strohbach-Kramer, der hier nicht nur als Postpartner agiert, sondern auch seinen seit 2020 bestehenden Seifen-Shop betreibt. (Dem Vernehmen nach riecht es in der neuen Poststelle außergewöhnlich gut.)

Bürgermeister Berthold Reiter (ÖVP) zeigte sich bei der Eröffnung besonders erfreut über die Rückkehr der Post nach Atzbach. „Auch Postpartner-Kunden von auswärts werden unseren Ort beleben“, kündigt Reiter an.

Neben den klassischen Postdienstleistungen wie der Annahme und Aufgabe von Briefen und Paketen, EMS-Sendungen und Werbesendungen bietet die Atzbacher Poststelle auch Bankdienstleistungen an.

