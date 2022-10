Nach 110 Jahren sperrt Bad Ischler Nahversorger zu

Vier Generationen lang war der Lebensmittelmarkt der Familie Lindenbauer an der Bad Ischler Nußenseekreuzung ein wichtiger und beliebter Nahversorger. Nun schließt das alteingesessene Geschäft wegen Personalmangel.

Bürgereisterin Ines Schiller (SPÖ) bedankte sich bei Gerhard Lindenbauer für die Leistungen der vergangenen Jahre und bedauert die Schließung. „Mit diesem Geschäft geht nicht nur wichtige Infrastruktur verloren, sondern auch ein Stück Bad Ischler Geschichte“, sagt sie.

Tatsächlich wurde der Betrieb bereits im Jahr 1912 als Bäckerei gegründet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus ein kleiner, aber feiner Supermarkt.

Zuletzt litt der Betrieb unter eklatantem Personalmangel. Aber auch das eingeschränkte Produktangebot im Vergleich zu den großen Lebensmittelmärkten mit ihren großen Verkaufsflächen setzte dem kleinen Geschäft zu.

Die verbliebenen Mitarbeiter werden nicht gekündigt, sondern arbeiten in Zukunft in Gerhard Lindenbauers Spar-Markt in Strobl.