Mutter und Sohn sollen Drogen verkauft haben

Die 43-Jährige aus dem Bezirk Gmunden soll gemeinsam mit ihrem Freund (40) sowie ihrem 20-jährigen Sohn seit zumindest Herbst 2020 aus deren Wohnung Suchtmittel, insbesondere Amphetamin und Cannabis, gewinnbringend verkauft haben. Die Exekutive führte am Dienstag in der Wohnung des Trios eine Hausdurchsuchung durch und kam den Verdächtigen auf die Schliche. "350 Gramm Amphetamin, eine geringe Menge Cannabis und diverse Suchtgiftutensilien wurden bei der Durchsuchung gefunden und sichergestellt", berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die drei Beschuldigten wurden daraufhin festgenommen, bestritten jedoch Drogen verkauft zu haben. Bei weiteren Ermittlungen habe sich der Verdacht des Suchtgifthandels gegen Mutter und Sohn erhärtet, so die Polizei. Der 40-Jährige wurde inzwischen aus der Haft entlassen und auf freiem Fuß angezeigt. Die Mutter und der Sohn befinden sich in Haft.