Mutter (33) prallte mit Pkw gegen Firmenwagen - Zwei Kinder verletzt

Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Donnerstag von der Betriebsstraße kommend in Richtung B145, wo sie an der Kreuzung anhielt. Diese wollte sie geradeaus überqueren. Dabei stieß sie frontal gegen die linke Fahrzeugseite eines Richtung Gmunden fahrenden Firmentransporters. Am Steuer saß ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck. Das Firmenfahrzeug wurde rechts über den Randstein auf die Leitschiene katapultiert und schlitterte noch 30 Meter die Leitplanke entlang. Die 33-Jährige und die beiden mitfahrenden neun und drei Jahre alten Kinder wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut-Klinikum gebracht.

