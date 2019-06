Muslimisches Fest in Schule löst Protest bei Eltern aus

Vier Elternpaare von Kindern der Volksschule 2 in Vöcklabruck sind empört. Als Muslime in aller Welt am Dienstag das Ende des Ramadan mit dem traditionellen Fastenbrechen feierten, brachten muslimische Mütter ihren Kindern Süßigkeiten in der Pause, damit sie das traditionelle "Zuckerfest" feiern konnten. Allerdings teilten die Kinder ihre Süßigkeiten mit den christlichen Kindern, das "Zuckerfest" wurde in die Deutschstunde hinein ausgedehnt, wofür eine halbe Unterrichtsstunde verwendet wurde.

Eine christliche Mutter, die namentlich nicht genannt werden will, beschwert sich nun. "Wir wurden über das Fest weder informiert, noch wurden wir gefragt", sagt sie. "Was wäre, wenn mein Sohn eine Nussallergie hätte?" Sie sehe auch nicht ein, dass eine Deutschstunde dafür verwendet werde, muslimische Feste zu feiern. Die Klasse sei mit dem Lehrplan ohnehin in Verzug.

"Das war vollkommen korrekt"

In der Bildungsdirektion Oberösterreich kann man die Kritik nicht nachvollziehen. "Da ist sicher nichts Rechtswidriges passiert", sagt Herwig Kerschbaumer, Büroleiter von Bildungsdirektor Alfred Klampfer. "Im Gegenteil: Die Auseinandersetzung mit anderen Religionen ist dezidiert Teil des allgemeinen Lehrplans – und sogar im Lehrplan des römisch-katholischen Religionsunterrichts festgehalten."

Auch Franz Spiesberger, Schulqualitätsmanager in Vöcklabruck, verteidigt das Fest: "Wenn in unseren Schulen das gegenseitige Kennenlernen von Kulturen und Religionen nicht mehr möglich ist, können wir zusammenpacken. Aus meiner Erfahrung weiß ich aber, dass die Berührungsängste bei Eltern oft größer sind als bei den Kindern selbst."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at