Musikvolk spielt Volksmusik: Neues Album der Genussgeiger

Die Genussgeiger, ein loser Zusammenschluss von mehr als 40 Geigenspielern aus verschiedenen Bundesländern, sind im Salzkammergut Kult. Die Gruppe spielt einmal im Monat öffentlich auf, erfahrene Virtuosen sind ebenso dabei wie Anfänger, und gemeinsam ist ihnen die Liebe zur alten Volksmusik – die durchaus auch aus anderen Kulturen stammen kann.

Geleitet werden die Genussgeiger von Ludwig Wiener aus Bad Ischl, der gemeinsam mit der Hohtraxlecker Sprungschanzenmusi als Vorgruppe mit Hubert von Goisern auf Tournee war. Wiener arrangiert die alten Stücke und stellt die Noten Interessierten via E-Mail-Verteiler zu. So kann jeder üben, bevor man einander an jeweils ersten Donnerstag im Monat zum gemeinsamen Musizieren trifft.

Am schönsten klingen die Stücke natürlich in uriger Umgebung. Wer sie aber auch in den eigenen vier Wänden hören will, hat dazu jetzt Gelegenheit. Die Genussgeiger präsentieren ihre zweite CD. "Musik aus dem Salzkammergut und seiner Umgebung, Vol. II" heißt sie und kann per E-Mail ( ludwigwiener@gmail.com) bestellt werden.

Natürlich wollten die Musiker den Tonträger mit einem Konzert präsentieren, doch das geht angesichts der aktuellen Lage nicht. Die Festrede hätte Hubert von Goisern gehalten. Sie ist nun im Booklet der CD nachzulesen. "Wir leben in einer Zeit, wo das Individuelle und Egozentrische zur Maxime geworden ist", so Hubert. "Da passt so etwas wie ein Schwarmverhalten gar nicht mehr hinein, das Aufgehen in einer Gemeinschaft, das Aufgehen in einer Tradition." (ebra)