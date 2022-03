Musical-Stadt Gmunden fiebert Premiere entgegen

Eine Woche vor Beginn des Musical-Frühlings in Gmunden laufen die Vorbereitungen für die deutsche Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers "Die Frau in Weiß" auf Hochtouren. Derzeit proben die Schauspieler noch in Wien, doch die Bühne im Gmundner Stadttheater ist so gut wie fertig, und ab dem Wochenende arbeite das Team am Traunsee weiter. "Die Arbeit in Pandemiezeiten ist schwierig, aber es wird zunehmend besser, weil wir uns an die Maßnahmen wie Maske-Tragen gewöhnt haben", sagt Intendant Markus Olzinger.

Zufrieden ist Olzinger, der Gmunden gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth Sikora zur Musicalstadt machte, mit dem Ticketverkauf. Für einzelne Vorstellungen sind nur noch wenige Tickets zu bekommen. "Die Menschen wollen wieder ins Theater und mitgenommen werden in andere Welten", sagt er. "Vielleicht ist es auch gerade in solchen schwierigen Zeiten unsere Aufgabe, für heitere Momente und etwas Zerstreuung zu sorgen."

Infos über Spieltermine gibt es auf www.musical-gmunden.at