Musical Frühling Gmunden wartet im September mit Star Mark Seibert auf

Mit "Musical Frühling Konzertedition 1.0" startet eine eigene Konzertreihe des heuer aufgrund der Corona-Pandemie auf September verschobenen Musical Frühlings in Gmunden. Im Rahmen der jeweiligen Musical-Spielserien werden künftig auch immer wieder speziell für Gmunden konzipierte Musical-Konzerte im Stadttheater zu erleben sein. Den Anfang macht am 20. September – eingebettet zwischen den "Van Gogh"-Vorstellungen – Musical-Star Mark Seibert. Begleitet von Piano und Cello sowie einem Special Guest, erwartet das Publikum ein stilvoller Abend mit bekannten Hits aus Musical und Pop in neuer Interpretation.

Mark Seibert, unter anderem bekannt für seine Rolle als Tod in "Elisabeth", freut sich bereits auf Gmunden: "Ich kenne Elisabeth Sikora ja noch vom Studium und habe natürlich immer wieder mitbekommen, was sie mit ihrem Mann Markus Olzinger hier in Gmunden aufgezogen hat und was sich hier tut. Ich hab mich sehr gefreut, als sie mich gefragt hat, für einen Abend Teil des Musical Frühlings zu sein."

Wie schon bei den Musicalproduktionen ist es dem Team wichtig, auch bei den Konzerten etwas Besonderes zu bieten. "Wir haben schon seit Anbeginn des Musical Frühlings immer wieder die Idee von einer Art Wohnzimmer-Galakonzertreihe gehabt", sagt Intendant Markus Olzinger. "Aber nicht wie jetzt durch Corona notwendig geworden, sondern live im Theater, sehr elegant, aber mit einer für Konzerte ungewöhnlich persönlichen und intimen Note, ganz so, als wäre das Publikum zu Gast im Wohnzimmer des Künstlers oder der Künstlerin."

Sikora und Olzinger freuen sich zudem, für den Ticket-Vertrieb einen starken regionalen Partner gefunden zu haben, und so werden erstmals die Tickets für den Musical Frühling beim hiesigen Konzertveranstalterduo floro erhältlich sein.

Vorverkaufsbeginn für das Musical "Vincent van Gogh" und das Konzert von Mark Seibert ist der 15. Juni. Olzinger: "Es heißt, schnell sein, denn das Platzangebot im Stadttheater ist sehr begrenzt." Weitere Infos in Bälde unter www.musical-gmunden.com