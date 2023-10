Museumsgütesiegel für das Schrift- und Heimatmuseum Bartlhaus

Das Team des Schrift- und Heimatmuseums Bartlhaus bei der Verleihung in Dornbirn

Das Team des Schrift- und Heimatmuseums Bartlhaus nahm in Dornbirn das Museumsgütesiegel entgegen. Das Gütesiegel ist eine Qualitätsauszeichnung für besondere Museumsarbeit. Sie wird von den beiden Trägerverbänden Museumsbund Österreich und ICOM Österreich‹ (International Counsil Of Museums - Internationaler Museumsrat) einmal jährlich vergeben. Die Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels ist ein öffentlicher Nachweis, dass das jeweilige Museum Verantwortung zur Bewahrung des kulturellen Erbes übernimmt, die Ethischen Richtlinien für Museen von ICOM anerkennt und danach handelt, sowie dafür sorgt, den Besucher:innen ein herausragendes Museumserlebnis zu bieten. Die Verleihung erfolgte anlässlich des diesjährigen Österreichischen Museumstages in Vorarlberg.

Die österreichische Museumslandschaft ist äußerst vielfältig und umfasst beinahe 800 registrierte Museen. Davon sind nur 310 Museen österreichweit Träger des Gütesiegels, 41 davon in Oberösterreich. Museen sind kulturelle Gedächtnis- und Wissensspeicher, deren Kernaufgabe darin liegt, diese Speicher – die Sammlung – und die dort bewahrten materiellen und immateriellen Dokumente, einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Das Österreichische Museumsgütesiegel macht die Erreichung einer Qualitätsstufe in der Museumsarbeit sichtbar, welche über die geforderten Mindeststandards der Museen mit Museumsregistrierung hinausgeht. Seit der Gründung des Österreichischen Museumsgütesiegels 2002, bewertet eine unabhängig und ehrenamtlich tätige Jury alle einreichenden Museen und unterstützt diese durch Beratungsarbeit vor Ort.

Das Schrift- und Heimatmuseum Bartlhaus ist das einzige Schriftmuseum Österreichs. Es liegt in Pettenbach im Almtal und ist von Mai bis Oktober geöffnet. Das Museum widmet sich in wechselnden Ausstellungen der Kalligrafie als Kunst des schönen Schreibens und der druckgrafischen Kleinform des Exlibris. In der Druckwerkstatt sind historische Druckpressen und Druckmaschinen zu sehen. Auch das Heimatmuseum von Pettenbach ist im Bartlhaus untergebracht. Es präsentiert die Geschichte des Ortes und der heutigen Ruine Seisenburg.

