Museum erwartet 5000. Besucher in nur fünf Monaten

VORCHDORF. Mitte November 2018 öffnete das Museum der Region Vorchdorf seine Pforten. Von Beginn an war ein hohes Publikumsinteresse gegeben.

Die Sammlung, die vorwiegend vom Heimat- und Kulturverein aufgebaut wurde und in dessen Eigentum steht, wird seither laufend erweitert. Am Ostermontag öffnet das Museum von 10 bis 16 Uhr seine Pforten zum einheitlich reduzierten Tarif von drei Euro. Sollte wieder ähnlich großes Interesse wie kürzlich beim Kreativ- und Designmarkt bestehen, wird bereits am Ostermontag der 5000. Besucher erwartet. Auf den Jubiläumsgast wartet eine kleine Überraschung in Form eines Vorchdorf-Paketes. Noch ist es nicht ganz sicher, ob schon am Osterwochenende gefeiert werden kann, nächste Gelegenheit für einen Jubiläumsgast besteht spätestens bei der Eröffnung der Bahnhofstraße am 22. Mai.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema