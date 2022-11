Multifunktionsstreifen bringt mehr Sicherheit für Radler und Fußgänger

8,6 Kilometer lang ist mittlerweile der Multifunktionsstreifen, der auf der B152 mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger bringen soll.

Vor kurzem konnten die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Seefeld von der Straßenmeisterei Seewalchen abgeschlossen werden. Jetzt steht von Alexenau bis Steinbach ein durchgängiger Multifunktionsstreifen zur Verfügung. Die Kosten betragen 1,3 Mio. Euro.

In Weyregg wurde bereits mit den Bauarbeiten für einen weiteren Abschnitt des Multifunktionsstreifens an der B152 begonnen. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie sollen gemeinsam mit den Standortgemeinden langfristig noch weitere Abschnitte entlang der B152 für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. In Schörfling und Weyregg gibt es weitere Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 6,4 Kilometern, auf denen die Umsetzung eines Multifunktionsstreifens mit vertretbarem Aufwand umsetzbar wäre. Die Gesamtinvestitionen für die noch offenen Abschnitte in Oberösterreich würden sich auf 5,5 Millionen Euro belaufen, so Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner.