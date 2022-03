"mukis" starteten mit 6:0-Kantersieg in die Playoffs

Das Standardtrio der SPG muki Ebensee (Ivan Karabec, Lukas Stüger, Benjamin Girlinger) fertigte in der 2. Tischtennis-Bundesliga zum Auftakt der oberen Playoffs zu Hause die Turnerschaft Innsbruck 2 mit einem 6:0-Sieg ab. Das bedeutete zugleich den höchsten Sieg in der laufenden Meisterschaft für Ebensee. Dabei war die Truppe aus der Salinengemeinde erst durch die Rückreihung von Salzburg 2 gerade noch ins obere Playoff gerutscht. Die Erwartungen waren eher niedrig geschraubt.

Bereits am kommenden Wochenende bestreiten die "mukis" die beiden nächsten Heimspiele: Am Samstag, 15 Uhr, gastiert Tabellenführer Wels 2 im Schulzentrum, und am Sonntag, 10 Uhr, tritt Pottenbrunn in Ebensee an.