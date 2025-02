Beim Mülibankerl-Lauf blieben nur die Tourenski im Keller

Im kommenden Jahr feiert der Mülibankerl-Lauf auf den Gmundner Grünberg ein besonderes Jubiläum: 40 Jahre wird es dann her sein, dass der Laakirchner Ferdinand "Ferdl" Grafinger die ehemalige Milch-Abholstation zur Startlinie machte. Vielleicht liegt dann auch wieder einmal genug Schnee, um die klassische Ski-Wertung stattfinden zu lassen. Gestern jedenfalls mussten die Tourenski ein weiteres Mal im Keller bleiben. Dafür hatten der Traunsee Trailrunning Club (TTC) und Hans Prangl als Organisatoren aber mit zahlreichen anderen Disziplinen vorgesorgt- und mehr als 200 Teilnehmer nutzten das aus.

Beim neuen "Vertical", der über 2,8 Kilometer und 486 Höhenmeter direkt über den Wanderweg verläuft, setzte sich Christian Hoffmann (19:14) an die Spitze, bei den Damen war Andrea Mayr (21:17) die Schnellste. Der Berglauf über 7,4 Kilometer und 500 Höhenmeter (Mitterweg Radmoos-Grünberg) war für Raphael Miks in 34:31 erledigt, bei den Damen gewann Lisa Stadler in 47:11. Zusätzlich gab es noch die Kategorien "Wandern", in der die Mittelzeit ausschlaggebend war (Karin Lauschensky und Michel Seber), eine Familien (Familie "Billy")- und eine Teamwertung (LC Sicking zenz'n Stubn Läufer).

Mülibankerllauf 2025:

Vertical

HERREN:

Christian Hoffmann 19:14 Markus Lemp 19:40 Wolfgang Eisl 21:25

DAMEN:

Andrea Mayr 21:17 Lisa Loderbauer 32:01 Nina Kus 32:20

Traillauf

HERREN:

Raphael Miks 34:31 Andreas Lahninger 38:20 Milan Zoric 38:46

DAMEN:

Lisa Stadler 47:11 Stefanie Gaul 47:55 Johanna Simmer 48:16

