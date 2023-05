Mountainbike-Urgestein Max Schuster krönte sich zum Downhill-Weltmeister

SCHÖRFLING AM ATTERSEE. Max Schuster kennt man einfach: Wer in der heimischen Mountainbike-Szene unterwegs ist, kommt an dem mittlerweile 64-Jährigen nicht vorbei. Vor wenigen Tagen krönte sich der Schörflinger im argentinischen Anden-Wintersportort Villa La Angostura – unweit der Grenze zu Chile – zum Altersklassen-Weltmeister, diesmal in der Kategorie Masters 60.

„Ich bin in den 1980er-Jahren Straßenrennrad gefahren“, erinnert sich Schuster. „1988, 1989 ist das Mountainbike von den USA nach Europa gekommen, und ich bin damals gleich umgestiegen, weil ich mich technisch immer relativ leicht getan habe. Dadurch ist mir das Mountainbike besser gelegen als das Straßenrad.“ Er sei eigentlich alles gefahren, erzählt Schuster: „Von Cross Country über Marathon zum Downhill. Aber der Schwerpunkt liegt auf Downhill.“

Genau in dieser Disziplin hat Schuster in Argentinien seine bereits dritte Masters-WM-Goldmedaille erobert. Und das auf einem sehr schwierigen, zwei Kilometer langen und mit fast 500 Metern Höhendifferenz „brutal steilen“ Kurs, wie Schuster selbst sagt. Fahrzeit: rund vier Minuten.

„Die WM-Kurse sind so schwer“, sagt der frischgebackene Weltmeister. „Wenn du früher nicht im Weltcup gefahren bist, hast du dort überhaupt keinen Auftrag, da brauchst du nicht starten, weil du nicht runterkommst.“ Als Favorit habe er sich nicht gesehen. „Ich habe mir schon Chancen auf einen Stockerlplatz ausgerechnet, aber ob dann eine Medaille herausschaut oder nicht – das ist kein Wunschkonzert.“ So lange er in der Lage sei, die schweren Kurse zu bewältigen, sei er motiviert, sagt Schuster, der bei Weltcuprennen als Vorläufer an den Start geht: „Das ist natürlich ein super Training.“

Schusters Edelmetallsammlung ist eine mittlerweile sehr große: Drei Goldmedaillen holte er im Downhill, eine weitere vor Jahren im MTB-Marathon in Kanada, dazu mehrere Trophäen in Silber und Bronze.

Apropos Training: Wo probt Schuster für seine nach wie vor bis zu sieben wichtigen Rennen pro Jahr? „Am Feuerkogel, da gibt es seit zwölf Jahren eine offizielle, aber schwere Strecke, dann in Windischgarsten, Leogang oder Schladming.“ Oder im eigenen Wald im Schörflinger Ortsteil Sicking, wo sich Schuster eine abenteuerlich anmutende Trainingsanlage samt Schanzen gebaut hat. Der Downhill-Weltmeister schlug dem Autor dieser Zeilen übrigens vor, er dürfe dort Sprungübungen durchführen. Bei aller Liebe zum Radsport: Abgelehnt!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer