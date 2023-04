Ein besonderes Mountainbike-Training, das sich an Kinder von sieben bis 13 Jahren richtet und an die unterschiedlichen Alters- und Könnerstufen angepasst wird, gibt es vom 6. bis 7. Mai in Obertraun und in Bad Goisern: Im Vordergrund stehen dabei der Spaß und die Leidenschaft, auf dem Bike unterwegs zu sein.