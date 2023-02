Am Samstag veranstaltet das Offroad Team Rabenkogel aus Gosau nach zwei Jahren Zwangspause zum neunten Mal das legendäre Holzknecht-Skijöring. Beim „normalen“ Skijöring zieht ein Pferd einen Skifahrer beschaulich über eine Schneepiste. In Gosau wird das Pferd gegen PS-starke Motocrossmaschinen getauscht, und die angehängten Skifahrer werden im Renntempo über einen eisigen Rundkurs gezogen. Aus einer Vereinsgaudi entstanden, ist das Holzknecht-Skijöring mittlerweile eine Veranstaltung mit exzellentem Ruf in der Motocrosser-Szene geworden. So hat sich heuer der Niederösterreicher Ossi Reisinger, Spitzenfahrer und zehnmaliger Sieger verschiedener Bewerbe beim Red Bull Erzberg-Rodeo, angemeldet. Das Spektakel beginnt um 10 Uhr beim Gosauer Sportzentrum, die Finalläufe finden ab 13 Uhr statt. Die Organisatoren bitten, ausschließlich die großzügig ausgewiesenen Parkflächen zu verwenden. Foto: Jannik Forstreiter

