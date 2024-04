Motorradunfall auf der B120 forderte einen Verletzten

Notarzthubschrauber und Polizei standen am Montagnachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Sankt Konrad (Bezirk Gmunden) im Einsatz: An einer Kreuzung auf Höhe der Ortschaft Edt war ein 28-jähriger Motorradfahrer auf das Heck eines Kleintransporters aufgefahren.

Der Biker dürfte zu spät bemerkt haben, dass das Fahrzeug vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Der 28-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er per Notarzthubschrauber "Martin 3" in das Klinikum nach Wels gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montagabend mit.

