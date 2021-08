Motorradlenker tödlich verunglückt

Der 68-Jährige war gegen 20.30 Uhr im Ortschaftsbereich von Dorf Richtung Neukirchen an der Vöckla unterwegs, wie die Polizei am Donnerstagvormittag berichtete. Aus noch unbekannten Gründen kam er plötzlich rechts von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Dort kam er zum Liegen und das Motorrad landete auf ihm. Der Mann war beim Eintreffen der Rettung nicht ansprechbar und wurde schwer verletzt ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Dort erlag er seinen Verletzungen, berichtete die Polizei am Donnerstag.