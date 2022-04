Motorradlenker stieß mit Pkw zusammen

Zum Unfall kam es gegen 10.50 Uhr auf der L544 in Altmünster. Der Motorradfahrer fuhr hinter einem 22-jährigen Pkw-Lenker, welcher einen Bootsanhänger transportierte. Als der Autofahrer rechts abbiegen wollte und dazu leicht nach links ausholte, wollte der Motorradfahrer rechts vorbeifahren, berichtete die Polizei am Samstag. Gleichzeitig bog der 22-Jährige nach rechts ein und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradlenker stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Vorbeikommende leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der Mann wurde in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.