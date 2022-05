Motorradlenker stieß frontal mit Pkw zusammen

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Kreuzung der Scharnsteiner Straße mit der Engelhofstraße. Der Mann näherte sich der Kreuzung vom Zentrum Gmunden kommend. Er blinkte laut Polizei rechts und reduzierte die Geschwindigkeit. Ein 43-jähriger Autolenker dürfte dadurch den Eindruck bekommen haben, dass der Motorradfahrer abbiegen wolle und fuhr in die Kreuzung ein. Doch dieser fuhr geradeaus in die Kreuzung und stieß frontal mit dem Pkw zusammen, berichtete die Polizei am Mittwochnachmittag. Der 31-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert, so die Polizei weiters. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.