Motorradlenker in Gmunden tödlich verunglückt

Gemeinsam mit drei Freunden war ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land am Mittwoch auf einer Motorradtour, die von Gmunden kommend über die L544 Großalmstraße nach Steinbach führte. Er fuhr in der Gruppe an zweiter Stelle, als er gegen 12:15 Uhr kurz vor Straßenkilometer 20,4 in einer leichten Linkskurve seinen Vordermann überholte.

Danach geriet er rechts gegen die Leitschiene, streifte diese und prallte erneut gegen die Leitschiene. Dadurch wurde er vom Motorrad über die Leitschiene geschleudert und kam dort zum Liegen. Seine Freunde setzten sofort die Rettungskette in Gang. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der 63-jährige Motorradlenker allerdings noch an der Unfallstelle.

