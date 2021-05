Motorradfahrer ohne Helm musste nach Sturz reanimiert werden

ALKOVEN/SANKT OSWALD/SATTLEDT/SCHÖNAU. Eine Serie von schweren Verkehrsunfällen forderte am Wochenende die Einsatzkräfte.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 39-jähriger Motorradlenker aus Schönau (Bezirk Freistadt), der mit dem Motorrad eines Freundes eine Spritztour unternahm. Der Mann, der keinen Helm trug, kam am Samstag in seiner Heimatgemeinde in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Holzstoß. Entdeckt wurde er vom Freund, der sich bereits Sorgen gemacht hatte und eine Suche startete. Der Verunglückte musste vom Notarzt reanimiert werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler-Uniklinikum gebracht. Laut gestriger Auskunft der Pressesprecherin schwebt er in akuter Lebensgefahr.

In Alkoven verursachte eine 17-jährige Fahranfängerin auf der B129 einen Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und sechs Verletzten. Ein 23-Jähriger wollte nach links Richtung Straß abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Hinter ihm blieben zwei weitere Lenker stehen. Die junge Frau aus dem Bezirk Schärding bemerkte die drei anderen Fahrzeuge aber zu spät. Der Anprall war so heftig, dass es zur Kollision aller vier Fahrzeuge kam. Mehrere Sanitäter des Samariterbundes, des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt waren vor Ort und versorgten die Verletzten, schildert Hermann Kollinger von der Feuerwehr Alkoven. Sie wurden in Spitäler nach Linz und Wels gebracht.

Eine 32-jährige Frau und ihre einjährige Tochter wurden in St. Oswald von einem 31-Jährigen angefahren. Der Unfalllenker gab an, dass er beim Abbiegen durch eine Passantin am Gehsteig abgelenkt war und die Frau mit Kind im Arm zu spät gesehen hatte. Die junge Mutter und ihr Kind wurden ins Kepler-Uniklinikum gebracht.

Unfalllenker mit zwei Promille

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 57-jähriger Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf, der in Sattledt auf der B122 die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann wurde verletzt ins Klinikum Wels gebracht, er hatte zwei Promille intus.