Motorradfahrer kollidierte frontal mit Klein-Lkw

Zu dem Unfall kam es gegen 14 Uhr im Gemeindegebiet von St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck). Der Motorradfahrer war in einer starken Rechtskurve der L539 auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Klein-Lkw, gelenkt von einem 51-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, kollidiert.

Der Wiener zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 in das UKH Salzburg gebracht werden musste, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.