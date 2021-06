Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem E-Bike ohne anzuhalten in eine bevorrangte Straße ein. Ein 72-jähriger Motorradfahrer konnte dem E-Bike nicht mehr ausweichen, sodass es zu einer Kollision kam. Beide Fahrzeuglenker stürzten und wurden schwer verletzt, berichtete die Polizei..

Der 81-jähriger Radfahrer fuhr gegen 10.00 Uhr mit seinem E-Bike auf der Lahnsteinstraße im Ortschaftsbereich Langwies Richtung Salzkammergut Bundesstraße (B145) und bog ohne anzuhalten in die bevorrangte B145 ein. Der Motorradlenker wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 in das Krankenhaus Wels geflogen. Der E-Bike-Lenker wurde mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht.

Kurz zuvor, gegen 8.00 Uhr, verunfallte nur wenige Kilometer entfernt in Altmünster ein 43-jähriger Motorradfahrer. Der Mann aus dem Bezirk Amstetten kollidierte mit seinem Zweirad mit einem Hirsch. Der Motorrad-Lenker kam rund 60 Meter nach dem Zusammenstoß leicht verletzt auf der Gegenfahrbahn zu liegen. Der etwa 24 Meter weit geschleuderte Hirsch verendete laut Polizei unmittelbar nach der Kollision.