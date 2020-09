Motorrad begann während Fahrt zu brennen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte am Freitag gegen 11 Uhr sein Motorrad auf der Pilsbacher Landesstraße im Ortsgebiet von Manning aus Ottnang am Hausruck kommend Richtung Attnang-Puchheim. Plötzlich fiel während der Fahrt der Motor aus, berichtete die Polizei. Der 63-Jährige spürte am rechten Oberschenkel Hitze und konnte sein Motorrad gerade noch in die Kreuzung Güterweg Zaun lenken, absteigen und das Motorrad am Straßenrand ablegen, als dieses auch schon in Vollbrand stand. Passanten verständigten die Feuerwehr und Polizei. Verletzt wurde niemand, am Motorrad entstand Totalschaden.