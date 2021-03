"Motivationsschub": Stern & Hafferl Bau übersiedelt

In Anwesenheit von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Bürgermeister Stefan Krapf fand gestern der Spatenstich für das neue Büro- und Verwaltungsgebäude des Traditionsunternehmens Stern & Hafferl Bau statt. Die Stern Services GmbH errichtet das Gebäude für die Stern & Hafferl Baugesellschaft in der Theresienthalstraße auf einer Gesamtnutzfläche von 1500 Quadratmetern. Die Bauzeit soll weniger als ein Jahr betragen.

Dies sei ein entscheidender Schritt der Neuausrichtung der Baufirma, die bereits 2020 mit dem Wechsel in der Geschäftsführung eingeleitet worden sei, heißt es aus dem Konzern. Der Umzug der Baufirma aus dem Arkadenhaus in der Kuferzeile in den Neubau in der Theresienthalstraße sei Teil einer Neuausrichtung der Stern-Gruppe.

"Das neue Büro- und Verwaltungsgebäude ist ein klares Signal der Stern-Gruppe", sagt CEO Karl Neumann. "Wir glauben an eine positive Zukunft, daher investieren wir in das Gebäude, aber auch in die Menschen." Das Bauprojekt sei ein starker Motivationsschub für alle dort Beschäftigten.