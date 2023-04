"Mosaik" ist zusätzlicher Standort fürs Carsharing mit Elektroauto

E-Auto für "Mosaik" und "Jugend am Werk" in Betrieb genommen

Beim "Mosaik" wurde ein neuer Standort des "eVA Carsharing" eröffnet. Bei der Notschlafstelle wird damit ein Dienstfahrzeug ersetzt, bei "Jugend am Werk" sind es Fahrten mit dem Privat-Pkw, die künftig entfallen. In Summe werden es rund 20.000 Kilometer im Jahr sein, die mit Ökostrom statt mit Benzin oder Diesel gefahren werden. Das entspricht einer CO2-Einsparung von 3,5 Tonnen.

Der Verein eVA-Carsharing wurde 2018 gegründet und ist seit Beginn in Ungenach und Vöcklabruck mit je einem E-Auto vertreten. Im Oktober 2020 kam ein Auto in Schwanenstadt dazu und heuer im April ein viertes in Vöcklabruck. Weitere Standorte sind in Planung. Derzeit nutzen 90 Personen das E-Carsharing. Sie haben bisher mehr als 81.000 Kilometer abgasfrei zurückgelegt.

Als erste Wohnungslosenhilfeeinrichtung ist "Mosaik" seit kurzem Klimabündnisbetrieb. Der Neubau wurde in Holzbauweise mit hohen energetischen Standards errichtet. "Das Mosaik in Vöcklabruck ist schon jetzt ein Klimaschutz-Vorzeigebetrieb und widmet sich in allen Bereichen der Nachhaltigkeit", zeigt sich Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder begeistert. "Soziales Handeln muss immer auch ökologisch sein", betont Mosaik-Leiter Stefan Hindinger. "Und ökologische Maßnahmen müssen auch sozial sein."

