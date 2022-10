Mopedlenkerin prallte frontal gegen Pkw

Die Frau prallte in Berg im Attergau frontal gegen den Pkw einer 28-Jährigen, nachdem eine 26-jährige Autolenkerin auf diese aufgefahren war. Der Wagen der 28-Jährigen wurde durch die Wucht des Auffahrunfalls auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Die Mopedfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen den Pkw. Die 61-Jährige musste vom Notarzt erstversorgt und mit dem Hubschrauber "Martin 3" in das Klinikum Wels geflogen werden, berichtete die Polizei. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.