Mondseer Unternehmen verblüfft US-Flaschenfirma mit patentierter Innovation

Für durstige Trailrunner oder Mountainbiker gehören Trinkrucksäcke mittlerweile zur Selbstverständlichkeit – sie sparen Zeit und sind extrem praktisch. Allerdings nicht in der Reinigung: Wer Säfte oder Ähnliches in die Trinkblase einfüllt, hat oft Probleme, diese wieder vollständig rein zu machen. Dasselbe gilt für Trinkflaschen, die mühsam manuell gereinigt werden müssen. Die Antwort auf die Frage, wie man Trinkrucksäcke am besten sauber bekommt, liefert nun Josef Dygruber, Inhaber des mittlerweile zu Weltruf gelangten Mondseer Unternehmens claro.

"Mein Forschungs- und Entwicklungsteam hat zwei Jahre lang an einer Lösung getüftelt und spezielle Tabs für den US-amerikanischen Trinkflaschenhersteller CamelBak entwickelt", sagt Dygruber. Die von claro erfundenen patentierten Tabs würden mit heißem Wasser in das Gefäß gegeben und nach einer Einwirkzeit ausgespült. Die Flasche werde dadurch hygienisch und geruchlos gereinigt. Ab dem kommenden Frühjahr sind diese neuen Reinigungstabs in Österreich im gut sortierten Sportfachhandel erhältlich.

In Übersee stattet der auf dem Weltmarkt zu den führenden Unternehmen zählende Trinkflaschen- und Trinkrucksack-Hersteller CamelBak in Zukunft das US-Militär mit Trinksystemen und mit den Reinigungstabs aus dem Hause claro aus. Produziert wird ausschließlich am Standort in Mondsee. Die Zusammenarbeit der Unternehmen spiegelt sich auch in Form des claro-Logos als Co-Branding auf den Verpackungen wider.

Das Familienunternehmen claro wurde im Jahr 1995 von Josef Dygruber gegründet und beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiter. Es werden vorrangig ökologische Produkte des maschinellen Geschirrspülens entwickelt und produziert.

