Sie liegt in klimatisierten Spezialräumen in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien: eine Sammlung von Handschriften aus dem frühen 9. Jahrhundert, geschrieben von Mönchen im Kloster Mondsee. Karl Weingärtner (62) hat die Originale noch nie gesehen, doch seit mehr als 15 Jahren beschäftigen sie ihn.