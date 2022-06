Mondseer Fußballer schafften bestes Ergebnis seit Bestehen des Vereins

Der Erfolg hat bekanntermaßen ja viele Väter. Das ist auch im Mondseer Fußball so. Die hiesige Union hat in der nun abgelaufenen Saison 2021/2022 der OÖ-Liga mit dem fünften Platz ihr bestes Ergebnis erreicht, und die "Juniors" schafften in der 2. Klasse Süd den Meistertitel. Aber es war knapp.