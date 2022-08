Mondsee trauert um eine Frau mit großem Herz

Die ehemalige Mondseer Hauptschuldirektorin war eine Stütze für das soziale Leben in ihrer Heimatgemeinde. Die leidenschaftliche Pädagogin war Gemeinderätin, engagierte sich im Kulturleben und schrieb zwei Bücher über "Orte des Glaubens im Mondseeland". Sie organisierte Kapellenwanderungen und war überall dabei, wo es Engagement brauchte. So auch in der Betreuung von Geflüchteten, wo Wenter seit 2015 tatkräftig mithalf.

Ihr seit langem gehegter Wunsch, nach dem 80. Geburtstag den Jakobsweg zu begehen, ging nicht mehr in Erfüllung. In Mondsee herrscht nun große Trauer. "Wir wissen noch nicht, wie es ohne Annelu weitergehen soll", sagt Pfarrer Reinhard Bell. (blaich)