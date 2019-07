Die Union Mondsee bereitet sich derzeit akribisch auf die OÖ-Liga vor. "Die Vorfreude ist riesig, aber an einen bestimmten Tabellenplatz denken wir nicht", sagt das Erfolgstrainer-Duo Christoph Mamoser und Co Franz Rindberger unisono. Zwei Abgängen (Daniel Lettner und Maximilian Dicker) steht mit Ilija Ivic nur ein Stürmer-Neuzugang gegenüber. "Wir bleiben bei unserer Linie, jungen Spielern aus der Region eine Chance zu geben und sie weiterzuentwickeln", so Chefcoach