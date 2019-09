Mondsee hat einen der größten Squashklubs im Land

In der vergangenen Saison wurde der Squashclub Mondsee (SCM) Landesmeister in der oberösterreichischen 1. Landesliga. In der kommenden Spielzeit tritt der Verein mit insgesamt vier Mannschaften an: Mit je einem Team ist der SCM in der 1. und in der 2. Landesliga in Oberösterreich vertreten, mit den anderen beiden gemischten Mannschaften wird in der Salzburger Landesliga gekämpft. Somit sind die Mondseer mit der maximalen Anzahl von gemischten Mannschaften vertreten.

"Es wäre in Mondsee auch genügend Interesse dagewesen, eine Frauenmannschaft zu stellen, aber wegen mangelnden Gegnern kam das nicht zustande", sagt SCM-Pressesprecher Martin Schmitt. "Die Frauen können damit umso mehr in den gemischten Mannschaften unterstützen."

Die große Anzahl der Mannschaften spiegelt die Größe des Klubs wider. Schmitt: "Der Squashclub Mondsee ist einer der größten Vereine in Oberösterreich und Salzburg und ein Rückgrat des Squashsports in der Region." Seine Aussichten für die neue Saison: "Alle Spieler hoffen darauf, den Landesmeistertitel verteidigen zu können und noch weitere Titel mit nach Hause zu nehmen."