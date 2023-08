Mondscheinbummel: Gmundens Einkaufsnacht des Jahres

Die Stadtgemeinde organisiert in Zusammenarbeit mit den Gmundner Innenstadtgeschäften die allseits bekannte lange Einkaufsnacht, bei der Dutzende Geschäfte, Bars und Ateliers bis spätabends geöffnet haben. Dazu ist die gesamte Innenstadt bis 22 Uhr autofrei. Die Handelsgeschäfte zeigen die trendigsten Outfits und Kollektionen internationaler Designer, und die regionale Gastronomie verwöhnt mit kulinarischen Besonderheiten. Ein durchgehendes Kinderprogramm am Rathausplatz mit Sand, Spiel und Spaß, Schminken und Malen wird die Kleinen begeistern. Alle Gmundner Öffis sind heute Abend bis 23 Uhr gratis im Einsatz. Dazu zählen Citybusse und die Traunseetram. Am entspanntesten reisen jene an, die die Parkplätze am Stadtrand ansteuern und sich von dort zum Mondscheinbummel chauffieren lassen. Weitere Infos im Internet unter www.mondscheinbummel.at und www.gmunden.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper