Mofalenkerin (15) von Lkw erfasst

Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Gmunden bog mit ihrem Mofa gegen 14:40 Uhr in Ohlsdorf von einer Firmenausfahrt links in die L1302 Richtung Wiesen ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der Richtung Pinsdorf unterwegs war. Die Jugendliche wurde von der Lkw-Front erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht.

Der 55-jährige Lkw-Lenker wurde nicht verletzt.