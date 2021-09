Er heißt Ibo Soliman, ist ein waschechter Oberösterreicher und wuchs in Pregarten im Mühlviertel auf: "Meine Mutter hat immer für uns genäht", sagt der heutige Modedesigner mit ägyptischen Wurzeln väterlicherseits. Doch bis zum "Atelier Franz", das Soliman mit seinem Kompagnon Christian Mühlbacher in Bad Ischl betreibt, war es ein weiter Weg. Die Modeschule in Ebensee war noch die leichtere Übung. Dass ein Soziologie-Studium an der Uni Linz vor der Karriere als Mode-Designer dazwischenkam, ist